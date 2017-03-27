Українські зірки для велосипедів завойовують світ (відео)

В Україні створюють високотехнологічні компоненти для велосипедів. Продукцією Ka Engineering користуються чемпіони з різних видів велоспорту у різних країнах.

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Такі зірки як елемент тюнінгу покращують технічні характеристики велосипедів. Більшість роблять з алюмінію, а у більш "серйозних" моделях КА використовують титан.

"Ми переосмислили велосипедні зірки. Додали свій дизайн. Вони користуються попитом. За цей час ми стали досить відомими у велосипедному світі. Про нас писали американські видання. На наших зірках їздить чемпіон Італії, вся українська збірна з MTB (Mountain biking, катання гірському велосипеді - ред.)", - розповідає співзасновник Артем Канюка.

Зараз українські велозірки експортують до Швеції, Японії, Норвегії, Америки, Італії, Іспанії, Бельгії Франції та Австралії.