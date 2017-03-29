Активісти за підтримки Western NIS Enterprise Fund запустили в Україні навчальний онлайн-курс для експортерів

Організатори освітнього проекту EdEra за підтримки підприємницького фонду Western NIS Enterprise Fund запустили перший в Україні навчальний онлайн-курс для експортерів під назвою «Експорт, ринки ЄС та інтернаціоналізація бізнесу».

Презентація онлайн-курсу відбулася на круглому столі в УНІАН у рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту «#EUkraine».

Як зазначив присутній на круглому столі розробник проекту, експерт з питань експорту Олег Мірошниченко, в ході цього курсу експортерам розкажуть, як проводити дослідження ринку, пошуку закордонних партнерів, проводити експортну самодіагностику.

«Відсьогодні ми запускаємо кампанію по набору студентів на наш курс. Я б назвав цей продукт соціальних, донор нас підтримує, і ми можемо ці всі матеріали викласти у відкритий доступ для всіх, хто планує навчатися. Старт навчання – 1 травня», – сказав експерт, додавши, що в першу чергу курс розрахований на власників та керівників компаній. При цьому Мірошниченко зазначив, що даний курс може стати значним кроком у розвитку експорту в Україні.

За словами керівника програми сприяння експорту Western NIS Enterprise Fund Віталія Бігдая, фонд зміцнює економіку України шляхом підтримки проектів з просування експорту.

«Ми поділяємо думку, що експортери повинні отримувати інформаційну підтримку на різних рівнях – державному, регіональному, на рівні асоціацій», – сказав він.

Бігдай також зазначив, що недостатність освіти експортерів є однією з системних проблем. За його словами, за сприяння фонду, крім навчального онлайн-курсу, проводяться також ряд семінарів в Україні.

У свою чергу керівник Офісу з просування експорту Мар'яна Каганяк зазначила, що в даний час існує багато різної корисної інформації для експортерів з розвитку їх бізнесу, але ця інформація не систематизована і описана складною і заплутаною мовою.

«Ми бачимо, що бізнес не має можливості дуже глибоко вникати в питання, тому їм потрібно давати просту інформацію. Ми поширюємо максимально завдяки своїй діяльності матеріали у вигляді інфографіки та інструкцій», – сказала вона.

Каганяк також повідомила, що її офіс працює над запуском інформаційного порталу для підприємців, на якому буде зібрана вся необхідна інформація про експорт до ЄС.

Присутній на круглому столі координатор сектору «Розвиток приватного сектору» Представництва ЄС в Україні Борис Філіппов нагадав, що в числі проектів з підтримки бізнесу Представництво ЄС спільно з Мінекономрозвитку у вересні 2016 року запустило в Україні проект FORBIZ, спрямований на підтримку малого та середнього бізнесу та поліпшення бізнес-клімату в країні. Крім того, за його словами, в рамках спільного проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку Представництво ЄС створило мережу з 15 офісів у різних регіонах України.

«Завдання таких бізнес-центрів – перебувати в постійному контакті з бізнесом і організовувати навчальні заходи та тренінги, зокрема тренінги, як здійснювати експорт в ЄС», – сказав Філіппов.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, експорт товарів з України в 2016 році знизився на 4,6% – до 36,363 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2016 році склав 2,886 млрд дол. проти 610,7 млн. дол. профіциту за 2015 рік.

Експорт товарів з України в січні 2017 року до січня 2016 року виріс на 48,1% – до 3,026 млрд дол.