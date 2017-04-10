Українець виробляє африканські барабани, які допомагають знімати стрес (відео)

Засновник майстерні «Be together» Денис Давидюк виробляє африканські барабани джембе, які допомагають людям знімати стрес.

Як йдеться в сюжеті програми «Роби бізнес» на телеканалі «2+2», барабанне коло – це ритм без обмежень: банкіри, лікарі та журналісти, спробувавши раз долучаються усі, бо гра це і позбавлення від стресу та пошук натхнення, або навіть ідея для бізнесу.

Африканські барабани українського походження складаються з двох частин – з мембрани і корпусу-резонатору. Об’єднує усе це два кільця та звичайна мотузка. Технологія виробництва джембе дуже схожа на африканську. На день майстерні випускають по 6 україно-африканських барабанів.

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"Перший свій барабан я в’язав три дні. Бо придбав мотузку, зав’язав – кльово звучить, але на ранок – не звучить, зав’язав – не звучить, поки не зрозумів, що мотузка насправді не підходить", - розповідає Денис.

Саме за допомогою мотузки барабан налаштовують, натягуючи мембрану.

Продають африканські барабани за 100 доларів по 20 джембе на місяць, але прибутки рахувати поки зарано.

«Більшу частину прибутку я витрачаю на те, щоб купувати матеріал», – зауважує Денис Давидюк, дивлячись, однак у майбутнє з оптимізмом, адже інструмент, за його словами, має терапевтичний ефект.

Детальніше про користь від таких барабанів – дивіться в сюжеті.