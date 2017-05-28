Все буде в Ajour'і: український бренд створює особливу білизну та купальники (відео)

Український бренд Ajour з 2004 року виготовляє якісну білизну для чоловіків та жінок. Цього року кожен зможе підібрати щось особливе для себе.

Тканину та всі деталі для виробів компанія купує за кордоном - в Італії, Франції, Німеччини. "Вся білизна відшивається на фабриці у Хмельницькому", - йдеться у сюжеті.

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Окрім купальних виробів, компанія - єдина в Україні - відшиває секс-колекцію білизни: бюстьє, аксесуари на шию і груди, маски, пояси для панчіх, навіть наручники.

На сьогодні білизну Ajour можна придбати у США, Франції, Німеччині, Швейцарії, Австралії, Бразилії та ОАЕ.

Журналісти дізналися, що "купальний" бізнес від ринку білизни відрізняється тим, що тканина для купальників має УФ-фільтр, оскільки він має слугувати кілька років після перебування на сонці.