Як українці допомагають всьому світу качати "чорне золото" (відео)

Українські бурові установки працюють у 12 країнах світу.

Компанія "Діскавері-бурове обладнання" займається проектуванням, виготовленням та сервісним обслуговуванням бурових установок. Її установки працюють у 12 країнах світу. Компанія являється підрозділом компанії Discovery Industrial Services Ltd, що розташована в Лондоні. Виробництво розташоване у місті Стрий Львівської області.

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