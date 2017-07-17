Як українці допомагають всьому світу качати "чорне золото" (відео)
12:38, 17 липня 2017Євробізнес
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Українські бурові установки працюють у 12 країнах світу.
Компанія "Діскавері-бурове обладнання" займається проектуванням, виготовленням та сервісним обслуговуванням бурових установок. Її установки працюють у 12 країнах світу.
Компанія являється підрозділом компанії Discovery Industrial Services Ltd, що розташована в Лондоні. Виробництво розташоване у місті Стрий Львівської області.
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