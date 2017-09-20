Україна приєднається до Конвенції про правила походження товарів ЄС

Кабінет міністрів схвалив і передав в Адміністрацію президента для подальшого внесення в парламент законопроект про приєднання України до Конвенції про панъевросредиземноморских преференційних правил визначення походження товарів (ПанЕвроМед), яка дозволяє маркувати товари, вироблені з європейської сировини в Україні, як товари, вироблені в Євросоюзі.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Приєднання до конвенції відкриває додаткові можливості для експорту. Країни-члени конвенції забезпечують 53% українського експорту", - сказав перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

За словами міністра, в першу чергу від приєднання до конвенції можуть виграти вітчизняні виробники автозапчастин, а також галузі машинобудування, виробництва меблів, деревообробки, а також аграрний і продовольчий сектори економіки.

У свою чергу, торговий представник України Наталія Микольська зазначила, що країни-учасниці конвенції в рамках взаємних угод про вільну торгівлю використовують ідентичні преференційні правила походження товарів. Тобто товари, які отримали статус походження в одній з країн, можна використовувати у виробничих процесах в будь-який з інших країн без втрати статусу преференційного походження.

При цьому торгпред підкреслила, що Верховна Рада готова оперативно розглянути законопроект для того, щоб бізнес зміг скористатися преференціями конвенції вже з 1 січня 2018 року.

Однак, для повноцінного використання переваг конвенції потрібен буде ще один крок, а саме - внесення змін в протоколи про правила походження чинних угод про вільну торгівлю, які Україна зараз має з країнами-учасницями конвенції: ЄС, ЄАВТ, Чорногорією, Македонією, Молдовою.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні минулого року подала заявку на приєднання до Конвенції про панъевросредиземноморских преференційних правил визначення походження товарів (ПанЕвроМед), а в липні цього року отримала запрошення приєднатися до конвенції.

Довідка УНІАН. Конвенція була прийнята у 2012 році за ініціативою Європейського Союзу. Зараз ПанЕвроМед об'єднує країни ЄС, ЄАВТ, Туреччину, Албанію, Боснію і Герцеговину, Македонію, Сербію, Чорногорію, Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Марокко, Палестину, Сирію, Туніс, Фарерські острови, Молдову. В процесі приєднання до конвенції знаходиться Грузія.