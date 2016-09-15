Україна хоче приєднатися до конвенції про правила походження товарів ЄС

Україна направила заявку на приєднання до Конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження товарів, яка дозволяє маркувати товари, вироблені з європейського сировини в Україні, як товари, вироблені в Євросоюзі.

Читайте такожВ Україні до 2018 року хочуть скасувати обов'язкову сертифікацію продукції

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Приєднання України до конвенції сприятиме збільшенню можливостей для преференційного експорту вітчизняних товарів, що розширить присутність української продукції на перспективних ринках третіх країн. Це один з багатьох кроків, які робить уряд на шляху до пошуку додаткових ринків для вітчизняних експортерів", - передає прес-служба слова очільника Мінекономрозвитку Степана Кубіва.

Згідно з повідомленням, країни - учасниці Конвенції у рамках угод про вільну торгівлю використовують ідентичні преференційні правила походження товарів на основі діагональної кумуляції: товари, які отримали статус походження в одній з країн, можна використовувати у виробничих процесах у будь-який з інших країн без втрати ними статусу походження.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2016 році проведе переговори з Європейським Союзом про скасування додаткової сертифікації промислової продукції (угода АССА) за трьома технічними регламентами, включаючи машини, низьковольтне електричне обладнання та електромагнітну сумісність обладнання.

Україна і ЄС домовилися про подальшу лібералізацію квот і мит, а також про посилення урядового взаємодії і контактів бізнесу.

Європейський Союз готовий надати Україні інструменти підтримки для нівелювання негативного впливу на економіку торгової агресії з боку Росії.