Євросоюз збільшуватиме квоти для української агропродукції протягом п'яти років

Квоти на безмитне ввезення окремих видів української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу зростатимуть у середньому на 10% на рік протягом п'яти років, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

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«Ці позиції збільшуватимуться одноразово протягом п'яти років, у середньому на 10% на рік. Приміром, у 2016 році розмір квоти на українське м'ясо птиці становив 16 тис. тонн, а в 2017 році він зріс до 16,8 тис. тонн, у 2018 році розмір тарифної квоти буде вже на рівні 17,6 тис. тонн», - цитує прес-служба Трофімцеву.

Так, згідно з повідомленням, ЄС планує збільшувати обсяг торговельних преференцій на баранину, ячмінну крупу та борошно, оброблений крохмаль, виноградний і яблучний соки, мед, яйця та інші аграрні товари.

За даними прес-служби, збільшення квот відкриває нові можливості перед українськими виробниками. Але водночас багато українських підприємств експортують свою продукцію до Євросоюзу за межами торговельних преференцій.

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«Я зазначу вкотре, що українські експортери успішно поставляють свою продукцію на ринки ЄС у значних обсягах і за межами імпортних тарифних квот. Сьогодні 287 українських підприємств отримали право доступу до європейського ринку, в тому числі 107 експортують на цей ринок харчову продукцію», - наводяться в повідомленні слова Трофімцевої.

За даними відомства, Україна вже повністю вичерпала річні квоти на 2017 рік на безмитний експорт до країн Європейського Союзу по дев'яти групах товарів. Так, наша країна повністю використала квоти на поставки до ЄС меду, цукру, ячмінної крупи та борошна, оброблених томатів, виноградного та яблучного соків, вівса, ячменю, кукурудзи, пшениці. Але водночас залишається ціла низка товарів, для яких квоти не були використані: баранина, яловичина, гриби, продукція з обробленого молока тощо.

Як повідомляв УНІАН, додаткові торговельні преференції Європейського Союзу для України, остаточно затверджені Європейським парламентом 13 вересня, набули чинності 1 жовтня, за винятком лібералізації експорту ячменю, пшениці та кукурудзи - ці преференції набудуть чинності 1 січня.

Згідно з досягнутими домовленостями, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед буде збільшено, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією. Сечовину з пропозицій виключено. Зокрема, встановлено такі річні квоти: для меду - 2,5 тис. тонн, томатів оброблених - 3 тис. тонн, пшениці - 65 тис. тонн, кукурудзи - 625 тис. тонн, ячменю - 325 тис. тонн. Преференції буде впроваджено на строк до трьох років як доповнення до Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.