Додаткові торговельні преференції ЄС для України набудуть чинності 1 жовтня

14:17, 29 вересня 2017
Євробізнес
251 0
оновлено

Торговельні преференції збільшать обсяг сільськогосподарської продукції, при експорті якої не потрібно буде платити митні збори.

Ілюстрація REUTERS

Додаткові торговельні преференції Європейського Союзу для України, остаточно затверджені Європарламентом 13 вересня, набудуть чинності 1 жовтня, за винятком лібералізації експорту ячменю, пшениці й кукурудзи - ці преференції наберуть чинності 1 січня.

Читайте такожЗа півроку торгівля України з ЄС зросла майже на чверть – Порошенко

Про це йдеться в спільній заяві єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем і торгового представника України Наталії Микольської.

«Це добра новина для українських експортерів. Кілька важливих сільськогосподарських і промислових товарів тепер матимуть кращий доступ на ринок ЄС, оскільки їх можна експортувати без застосування митних зборів. Це є важливою ознакою продовження відчутної економічної й політичної підтримки ЄС для українського народу, держави та її реформ», - йдеться в заяві.

При цьому представники виконавчої влади України і ЄС зазначили, що торговельні преференції збільшать обсяг сільськогосподарської продукції, при експорті якої не потрібно буде платити митні збори, а також прискорять скасування мита для ряду промислових товарів.

Читайте такожУкраїна вже вичерпала квоти на безмитний експорт до ЄС пшениці, цукру та курятини

Згідно із заявою, з точки зору сільськогосподарської продукції, Україна зможе безмитно експортувати до ЄС великі обсяги пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, ячмінної крупи і гранул. Крім того, преференції створять можливості експорту без застосування митних зборів великих обсягів перероблених помідорів, натурального меду і виноградних соків до ЄС. Торговельні преференції також сприятимуть розвитку галузей промисловості, наприклад, нададуть переваги українським виробникам взуття, мінеральних добрив, алюмінієвих виробів і побутової електроніки.

Сторони відзначили позитивний ефект дії Угоди про асоціацію на двосторонню торгівлю.

«Ми вітаємо позитивні результати Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та її поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі, яка є орієнтиром для реформ, заохочує торгівлю та інвестиції. У першій половині поточного року, за даними Євростату, торгівля товарами між ЄС і Україною зросла на 23%, а ЄС, в свою чергу, продовжує зміцнювати свій статус найбільшого торговельного партнера України. В цілому, на Європейський Союз припадає близько 40% загального обсягу експорту України, і ми переконані, що це додаткове відкриття можливостей торгівлі створить ще один стимул для зміцнення потужних торговельних зв'язків між ЄС і Україною і підтримає подальшу експансію українського експорту до ЄС, з урахуванням торговельних обмежень, встановлених Росією», - підкреслили єврокомісар і торгпред України.

При цьому сторони висловили намір спільно працювати над забезпеченням ще більших можливостей для бізнесів України і ЄС у рамках режиму вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня в Європейському парламенті підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій.

Згідно з досягнутими домовленостями, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед буде збільшено, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією. Сечовину з пропозицій виключено. Зокрема, встановлено такі річні квоти: для меду - 2,5 тис. тонн, томатів оброблених - 3 тис. тонн, пшениці - 65 тис. тонн, кукурудзи - 625 тис. тонн, ячменю - 325 тис. тонн. Преференції буде запроваджено на строк до трьох років як доповнення до Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #квоти ЄС для України#експорт до Євросоюзу#торгівля з ЄС