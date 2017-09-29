Додаткові торговельні преференції ЄС для України набудуть чинності 1 жовтня

Додаткові торговельні преференції Європейського Союзу для України, остаточно затверджені Європарламентом 13 вересня, набудуть чинності 1 жовтня, за винятком лібералізації експорту ячменю, пшениці й кукурудзи - ці преференції наберуть чинності 1 січня.

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Про це йдеться в спільній заяві єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем і торгового представника України Наталії Микольської.

«Це добра новина для українських експортерів. Кілька важливих сільськогосподарських і промислових товарів тепер матимуть кращий доступ на ринок ЄС, оскільки їх можна експортувати без застосування митних зборів. Це є важливою ознакою продовження відчутної економічної й політичної підтримки ЄС для українського народу, держави та її реформ», - йдеться в заяві.

При цьому представники виконавчої влади України і ЄС зазначили, що торговельні преференції збільшать обсяг сільськогосподарської продукції, при експорті якої не потрібно буде платити митні збори, а також прискорять скасування мита для ряду промислових товарів.

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Згідно із заявою, з точки зору сільськогосподарської продукції, Україна зможе безмитно експортувати до ЄС великі обсяги пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, ячмінної крупи і гранул. Крім того, преференції створять можливості експорту без застосування митних зборів великих обсягів перероблених помідорів, натурального меду і виноградних соків до ЄС. Торговельні преференції також сприятимуть розвитку галузей промисловості, наприклад, нададуть переваги українським виробникам взуття, мінеральних добрив, алюмінієвих виробів і побутової електроніки.

Сторони відзначили позитивний ефект дії Угоди про асоціацію на двосторонню торгівлю.

«Ми вітаємо позитивні результати Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та її поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі, яка є орієнтиром для реформ, заохочує торгівлю та інвестиції. У першій половині поточного року, за даними Євростату, торгівля товарами між ЄС і Україною зросла на 23%, а ЄС, в свою чергу, продовжує зміцнювати свій статус найбільшого торговельного партнера України. В цілому, на Європейський Союз припадає близько 40% загального обсягу експорту України, і ми переконані, що це додаткове відкриття можливостей торгівлі створить ще один стимул для зміцнення потужних торговельних зв'язків між ЄС і Україною і підтримає подальшу експансію українського експорту до ЄС, з урахуванням торговельних обмежень, встановлених Росією», - підкреслили єврокомісар і торгпред України.

При цьому сторони висловили намір спільно працювати над забезпеченням ще більших можливостей для бізнесів України і ЄС у рамках режиму вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня в Європейському парламенті підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій.

Згідно з досягнутими домовленостями, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед буде збільшено, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією. Сечовину з пропозицій виключено. Зокрема, встановлено такі річні квоти: для меду - 2,5 тис. тонн, томатів оброблених - 3 тис. тонн, пшениці - 65 тис. тонн, кукурудзи - 625 тис. тонн, ячменю - 325 тис. тонн. Преференції буде запроваджено на строк до трьох років як доповнення до Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.