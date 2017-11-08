В України є декілька тижнів, щоб виконати умови для отримання останнього траншу від ЄС - віце-прем'єр

Віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе стверджує, що Київ ще має декілька тижнів для виконання умов, щоб отримати останній транш макроекономічної допомоги Європейського Союзу.

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Про це вона сказала у середу в Брюсселі журналістам, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

"Ми розмовляємо з Європейською комісією, яка далі буде приймати рішення, чи Україна зможе отримати третій транш макроекономічної допомоги від ЄС. Є ще кілька пунктів, які ми маємо виконати для виконання наших зобов'язань", - зазначила вона.

За словами віце-прем'єра, деякі з цих пунктів сьогодні розглядалися на засіданні уряду і були підтримані. "Я сподіваюся, що протягом наступних днів-тижнів ми зможемо їх завершити і виконати наші зобов'язання. Ще є пару тижнів", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Раніше, 20 вересня, віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна зобов'язалася виконати всі умови, необхідні для виділення Єврокомісією третього траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро, до кінця жовтня. "Часу, дійсно, залишається обмаль, але ще є деякий час для завершення дій (процедурних дій з боку Єврокомісії для виділення траншу - УНІАН) – до кінця цього року. Але зрозуміло, що до кінця наступного місяця (жовтня) нам потрібно зрозуміти, де ми знаходимося з питань того, що ще залишається зробити і на який прогрес очікувати у наступні пару місяців", - констатував він. Мова, зокрема, йде про пенсійну реформу, реформу у сфері охорони здоров'я і у сфері приватизації.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Євросоюз, який є одним із найбільших кредиторів та донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу Україні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро - кредити, 1,4 млрд євро - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала всього 600 млн євро.

У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро на початку квітня 2017 року. Таким чином, у рамках цієї програми Україна вже одержала 1,2 млрд євро.