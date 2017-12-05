Україна розраховує на нову програму фіндопомоги від ЄС наступного року – Данилюк

Українська влада на саміті в Брюсселі досягли домовленостей про нову програму макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, старт якої очікується в наступному році, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі телеканалу ICTV.

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"Сума ще чітко не визначена, але це буде істотна програма, в рамках якої Україна буде отримувати пільгове фінансування протягом наступних двох років", - сказав Данилюк.

За його словами, фокусом програми буде підтримка ключових реформ, зокрема реформи охорони здоров'я та освіти.

У свою чергу, присутній у студії прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що програми макрофінансової допомоги – тимчасова потреба України, щоб повноцінно стати на ноги і запустити економіку.

"Ми маємо розраховуватися з боргами, а не накопичувати їх, хоча ми розуміємо, що ще кілька років нам доведеться позичати, тому що нам потрібно забезпечити економічне зростання", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в ході зустрічі з бізнесом у Києві заявив, що Єврокомісія прийняла рішення про виділення Україні траншу макрофінансової допомоги в обсязі 1,8 мільярда євро, посилаючись на комюніке ЄК за підсумками переговорів у ході саміту Східного партнерства.

В оприлюдненому на сайті Єврокомісії комюніке йдеться, що ЄС не може надати Україні третій транш у 600 мільйонів євро в рамках діючої програми макрофінансової допомоги на 1,8 мільярда євро, затвердженої в 2015 році, так як наша країна не виконала ряд умов для отримання цього траншу. При цьому в комюніке не йдеться про виділення траншу макрофінансової допомоги або обсязі нової програми.

У 2015 році ЄС запропонував Україні пакет макрофінансової поворотної допомоги обсягом 1,8 мільярда євро. У рамках цієї програми Україна отримала 1,2 мільярда євро.

Виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.

За даними Єврокомісії, Україна з 2014 року сумарно отримала 2,61 мільярда євро макрофінансової допомоги, включаючи 1,61 мільярда євро в 2014-2015 роках і 1,2 мільярда євро в рамках діючої програми в 2015-2017 роках.