Товарообіг між Україною та Литвою зріс на 45% - Порошенко

Товарооборот між Україною і Литвою в січні-вересні 2017 року зріс на 45%, повідомляється на сторінці президента України Петра Порошенка в Twitter.

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«За 9 місяців цього року товарооборот між Україною і Литвою зріс на 45%. Для українського бізнесу Литва є надзвичайно сприятливим майданчиком для просування своїх інтересів на ринок ЄС», - зазначив президент.

За його словами, литовський бізнес вірить у перспективи української економіки.

«Приємно, що литовський бізнес вірить у перспективи нашої економіки. Ми продовжуватимемо створювати сприятливі умови для ведення бізнесу і поліпшувати інвестиційний клімат», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає можливим збільшення обсягів товарообороту з Литвою до 1 млрд дол. на рік.

Литва є найбільшим торговим партнером України серед країн Балтії. За даними Держстату України, за перше півріччя 2017 року обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і Литвою становив 460,6 млн, що на 53,1%, або 159,9 млн дол., більше, ніж за відповідний період минулого року.

Обсяги експорту українських товарів до Литви за цей період становили 205,5 млн дол. і зросли на 63,2%, або на 79,6 млн доларів; обсяги імпорту збільшилися на 45,9%, або на 80,2 млн доларів і становили 255,1 млн доларів.