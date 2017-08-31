Гройсман хоче збільшити товарообіг з Литвою до $1 мільярда на рік

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає можливим збільшення обсягів товарообігу з Литвою до 1 млрд доларів на рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з головою Сеймасу Литовської Республіки Вікторасом Пранцкетісом сьогодні у Києві.

Гройсман відзначив важливість розвитку двосторонніх відносин на рівні парламентів та урядів.

Гройсман додав, що має дуже добрі стосунки з литовським прем'єром Саулюсом Сквернялісом, що "є запорукою поглиблення нашої співпраці у багатьох сферах".

"Починаючи від політичної співпраці, співпраці на міжнародній арені, співпраці в рамках Європейського Союзу, так і в економічній сфері", - додав Гройсман.

"Я хотів би відзначити, що двосторонній рівень торгівлі у нас є достатньо високим, і ми хотіли б поставити завдання вийти на 1 мільярд річної торгівлі між нашими країнами, що є абсолютно можливим", - наголосив Гройсман.

Литва є найбільшим торговельним партнером України серед країн Балтії. За шість місяців 2017 року товарообіг сягнув 432,6 млн доларів, експорт - 185,1 млн доларів, імпорт - 247,5 млн доларів.

За даними Дежкомстату України, за перше півріччя 2017 року обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Литвою становив 460,6 млн доларів, що на 53,1%, або 159,9 млн доларів більше, ніж за відповідний період минулого року.

Обсяги експорту українських товарів до Литви становили 205,5 млн доларів та зросли на 63,2%, або на 79,6 млн доларів; обсяги імпорту збільшилися на 45,9%, або на 80,2% мільйонів доларів і становили 255,1 млн доларів.