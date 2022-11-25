Він зазначив, що у кожній лікарні, яка має стаціонарне відділення, відділення інтенсивної терапії та операційну, є генератор.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко щодо ситуації з електроенергією зазначає, що українські лікарні закриватися не будуть, але у деяких з них буде оптимізовано використання приміщень. Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо роботи лікарень в контексті економії електроенергії, Ляшко зауважив: "Ми ділимо лікарні на два рівні. Перший - це лікарні, які можуть працювати без централізованого енергопостачання. Під них налаштовані всі маршрути пацієнтів, куди буде довозити "швидка". І ми розуміємо, що в цих лікарнях 100% буде працювати все обладнання, яке підключається до електроживлення".

Другий рівень - це лікарні, які можуть працювати без централізованого тепла та централізованого водопостачання.

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"Саме на цих лікарнях і формується основна мережа спроможних закладів охорони здоров'я, які в цей складний осінньо-зимовий період повинні забезпечити надання медичної допомоги всім, хто її потребує. Відразу скажу, що лікарні закриватися не будуть. Але у певних лікарнях буде переглянуто підхід і оптимізовано використання приміщень для того, щоб сконцентрувати все це на менших площах", - сказав Ляшко.

Він пояснив, що це "дозволить легше пройти осінньо-зимовий період, зокрема з настанням великих холодів".

"Коли менша площа, то її простіше опалити, використовуючи наявні джерела навіть електропостачання у разі, якщо десь буде відключення від централізованого теплопостачання", - додав урядовець.

Відповідаючи на запитання, наскільки українські лікарні наразі забезпечені генераторами, і яка ще є потреба у цих приладах, урядовець зауважив, що лікарні закрили критичну потребу в генераторах.

"Додатково привозимо генератори для того, щоб ще більше наростити потужності й створити резервні джерела енергопостачання у кожній з лікарень", - сказав він.

Ляшко розповів, що генератор є у кожній лікарні, яка має стаціонарне відділення, відділення інтенсивної терапії та операційну.

"Орієнтовно ми також ще додатково будемо поставляти десь близько 1 тис. 100 генераторів різної потужності", - зазначив міністр.

Які існують сценарії блекауту в Україні - прогноз

Раніше видання Forbes опублікувало 3 ймовірні сценарії блекауту в Україні:

• Перший – у лівобережних областях України. Без світла може залишитися частина країни на 12-24 години.

• Другий – блекаут у всій країні. Тоді без світла може залишитись вся територія України на 12 годин – добу.

• Третій – блекаут всієї країни тривалістю до 7 днів.

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