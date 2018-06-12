Супрун зруйнувала міф про зміщення й вилітання дисків у хребті

Міжхребцеві диски, як пояснила Супрун, не можна вставити на місце чи вправити.

Міжхребцеві диски у людини дуже міцно пов'язані з хребтом, тому не можуть вилетіти або зміститися.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Тож якщо вам пропонували або пропонують поставити диск на місце, будьте обачливими. Адже діагнозу "вилітаючий диск" не існує", - заявила в.о. глави МОЗ.

Супрун пояснила, що звук,ніби щось клацнуло у спині, коли мануальний терапевт начебто вправляє диск, виробляють міжхребцеві суглоби (а в грудному відділі ще і реберно-хребетні суглоби).

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"В рідині, яка знаходиться в суглобах, міститься розчинений азот. При різкому натисканні на хребці в суглобах може відбутись швидке зниження тиску, розчинений азот переходить у газоподібний стан, що і супроводжується характерним звуком. При цьому нічого не “повертається на місце”, оскільки все спочатку було на місці", - наголосила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

А полегшення у таких випадках настає, за одним із пояснень, унаслідок усунення м'язового спазму.

"Тож практикам "вправляння дисків, які вилетіли", довіряти не варто", - підсумувала Супрун.

Міжхребцеві диски - це еластичні хрящові "прокладки" між хребцями (від другого шийного хребця до крижів). Кожен з них складається із зовнішнього фіброзного кільця, що безпосередньо зв’язує хребці та ​​внутрішнього пульпозного ядра, яке за консистенцією нагадує щільний гель. Спереду і ззаду диски покриті потужними поздовжніми зв'язками, які йдуть уздовж всього хребта і є одними з найміцніших зв'язок у нашому тілі.