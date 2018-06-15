В Україні планують ввести професійне ліцензування лікарів

Процес ліцензування хочуть розпочати цього року і завершити до 2024 року.

Міністерство охорони здоров’я України планує ввести професійне ліцензування лікарів на законодавчому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, система ліцензування покликана забезпечити надання пацієнтам якісних послуг, а також посилити відповідальність лікаря.

"Лікар не повинен догоджати або когось переконувати, він повинен показати свою ліцензію про те, що він має право здійснювати свою діяльність», - зазначила Супрун.

Вона повідомила, що передбачається 5-річний перехідний період - до 2024 року, протягом якого лікарі отримуватимуть ліцензії.

«Буде іспит, який потрібно буде здати. І також буде визнання ліцензії від країн Євросоюзу, США, Канади, Японії та Ізраїлю. …І ті лікарі (з названих країн – УНІАН) теж зможуть працювати в нас без бюрократичних проблем», - пояснила Супрун.

При цьому вона зауважила, що іспит лікарі складатимуть Ліцензійній раді при МОЗ.

"Буде специфічний єдиний іспит. У нас при МОЗ буде ліцензійний рада, яка буде складатися з 30 лікарів, які будуть обрані через конкурс. Щоразу, на кожному засіданні відбуватиметься ротація сімох – дев’яти саме тих, хто буде приймати рішення, чи людина отримає ліцензію, чи не отримає», - заявила Супрун.

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Водночас вона підкреслила, що систему ліцензування в Україні ще потрібно ухвалити на державному рівні.

"Проте ця нова концепція ліцензування не існує в законодавстві України. Ми хочемо впровадити його на рівні закону, щоб це визнання було на найвищому рівні в нашій країні. І хочемо, щоб ми почали цей процес ліцензування вже в кінці цього року", - сказала Супрун.

Вона додала, що професійне ліцензування впроваджує особисту відповідальність лікаря за свого пацієнта.

«Професійна ліцензія ліквідує колективну безвідповідальність, яка зараз існує. Ліцензування впроваджує особисту відповідальність кожного лікаря за кожного пацієнта», - додала урядовець.

Супрун уточнила, що пацієнт зможе у разі необхідності написати скаргу на лікаря, яка буде підставою для розгляду питання навіть про припинення його ліцензії.