Кліщовий бореліоз, також відомий як хвороба Лайма, медики називають «бомбою сповільненої дії», яка здатна повністю зруйнувати здоров’я людини.

В Ужгороді різко зросла захворюваність на кліщовий бореліоз, що також відомий як хвороба Лайма.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Обласного центру здоров’я Закарпатської області з посиланням на ентомолога Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський лабораторний Центр МОЗ України» Тетяну Бровді.

За даними Бровді, в Ужгороді за останній місяць збільшилася кількість випадків укусів зараженими кліщами, що викликають хворобу Лайма. Найчастіше недужають люди, які живуть біля лісу, дачники, грибники і збирачі ягід, любителі пікніків.

«Якщо протягом всього 2017 року в Ужгороді зафіксовано тільки 9 випадків бореліозу, а за перші шість місяців цього року 6 випадків, то тільки за три тижні липня 17», – уточнила ентомолог.

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Вона також додала, що хвороба Лайма є однією з найбільш стрімко зростаючих у світі інфекцій, і її довгостроковий вплив на здоров’я може бути непередбачуваним. «Це захворювання може шкідливо вплинути на нервову систему, шкіру, серце, опорно-руховий апарат. Медики називають бореліоз «бомбою сповільненої дії», яка здатна повністю зруйнувати здоров’я людини. «На жаль, після укусів кліщів не всі звертаються до лікарів по допомогу», – повідомила Бровді.

З її слів, першим проявом хвороби Лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі і млявість. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м'язів, нервової і серцево-судинної системи, і навіть до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.

У прес-центрі також додали, що в Україні щорічно з укусами кліщів до закладів охорони здоров’я звертаються в середньому близько 20 тис. людей.