Масове отруєння шаурмою в Києві: всі точки належали одному власнику, кількість постраждалих сягнула 70

Подібного спалаху отруєння в столиці не реєстрували вже 10 років, заявив Рубан.

У Києві встановлено 4 локації з продажу неякісної шаурми, діяльність яких наразі припинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.

Всі вони працювали без дозвільних документів і належать одному суб’єкту господарювання, зазначив він.

«Зареєстровано 4 локації біля станцій метро «Лісова», «Дарниця», «Оболонь» та «Поштова площа». І на сьогодні встановлено, що це один суб’єкт господарювання, який здійснював продаж даного продукту. Ці факти будемо передавати правоохоронним органам і далі вже будемо з’ясовувати в межах 325 статті Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням – УНІАН)», - сказав Рубан.

За його словами, наразі з отруєнням внаслідок вживання шаурми, придбаної у точках продажу даного суб’єкта господарювання, госпіталізовано 60 людей.

«У всіх постраждалих встановлено діагноз гостра кишкова інфекція. На сьогоднішній день осіб з легкими формами не госпіталізовано, а госпіталізовано з середньою формою стану важкості та важкими. У числі захворілих - 10 дітей, 60 дорослих. Одна особа – це вагітна жінка, 4 – не кияни, а з люди з області», - сказав Рубан.

Читайте такожУ Києві сталося масове отруєння шаурмою

Він додав водночас, що наразі лабораторно було підтверджено підозру, що отруєння викликано сальмонелою. «Тобто діагноз захворілих буде переходити з гострої кишкової інфекції у сальмонельоз». – уточнив головний санлікар столиці.

За його словами, над з’ясуванням фактів масового отруєння людей з вечора понеділка, 30 липня, працюють фахівці Держпродспоживслуби спільно з підрозділами Міністерства охорони здоров’я. «У вівторок зранку вже було припинено діяльність даних суб’єктів, в середу вони вже не працюють. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що джерело у місті вже відсутнє», - заявив Рубан.

Він пояснює виникнення ситуації послабленням контролю за діяльністю підприємців.

«Майже 10 років таких спалахів у нас не було зареєстровано, тому що проводився щорічний, щоквартальний контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють обіг харчових продуктів. На жаль, суб’єкти, через яких зокрема на сьогоднішній день зафіксовані отруєння, перевіряються один раз на два роки. Ці суб’єкти господарювання відносяться до середнього і малого бізнесу. А бізнес у нас винахідливий, він змінює свою адресу через два роки і йде далі без планових перевірок ще два роки. Така вимога прописана в законі і даний закон відповідає міжнародним показникам», - прокоментував Рубан.

Щодо конкретного спалаху та розслідування щодо нього він зазначив, що далі буде проведено обстеження постачальника, осіб, які готували брикети з шаурмою. «І далі будуть застосовані всі санкції відповідно до чинного законодавства», - додав Рубан.

Він закликав киян та гостей столиці купувати продукти харчування лише у місцях організованої торгівлі, де є контроль ветслужби, з боку лікарів та самого оператора ринку. «А дані суб’єкти знаходились поза межами закону і працювали без відповідних дозвільних документів», - додав він щодо точок, де реалізували неякісну шаурму.

Він підкреслив, що в випадку, якщо шаурма більше 1 години зберігається на відкритому повітрі без дотримання температурного режиму – це вже не є продукт харчування, це вже отрута.

Як повідомляв УНІАН, станом на 17:00 1 серпня в Києві було зареєстровано 70 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 10 випадків серед дітей.

За фактом отруєння правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.