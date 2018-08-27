Як не "загнутися" від ваги шкільного рюкзака: поради від Супрун

Супрун радить заохочувати дитину не носити рюкзак без необхідності та знімати його при кожній можливості.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун разом із нейрохірургом Вадимом Ілляшенком дали декілька порад, які допоможуть захистити спини дітлахів від важких шкільних рюкзаків.

Їх Супрун опублікувала на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що вони мінімізують ризики травми спини.

1. Організуйте розміщення предметів у рюкзаку таким чином, щоб найбільш важкі були внизу, ближче до центру і до спини.

2. Заохочуйте дитину розповідати про будь-який дискомфорт, біль, оніміння чи інші відчуття у спині, шиї, руках чи ногах, які виникають при носінні рюкзака.

3. Стежте, щоб дитина завжди використовувала дві лямки рюкзака: рівномірний розподіл ваги вбереже від викривлення хребта. Для профілактики проблем зі спиною щільно затягуйте лямки, щоб рюкзак прилягав до спини по всій довжині.

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4. Слідкуйте за тим, як ваша дитина одягає і знімає рюкзак. Важливо, щоб школяр робив це без зусиль. За необхідності відрегулюйте довжину лямок.

5. Слідкуйте, щоб дитина не нахилялася вперед для компенсації ваги рюкзака. Якщо вам здається, що рюкзак заважкий для дитини, заберіть кілька підручників з рюкзака і нехай дитина несе їх у руках (це полегшить навантаження на спину).

6. Не ігноруйте будь-які больові відчуття у спині дітей і підлітків.

7. Заохочуйте дитину не носити рюкзак без необхідності та знімати його при кожній можливості.

8. Заохочуйте школяра носити у рюкзаку тільки необхідні речі.

9. Якщо дитині треба щось підняти з підлоги, не знімаючи рюкзак, безпечна поза - це присідання, а не нахили.

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