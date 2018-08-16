Збираємо дитину до школи: у МОЗ дали поради, як обрати шкільний одяг

18:14, 16 серпня 2018
Країна
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У МОЗ дали поради, як обрати одяг до школи для дитини / фото УНІАН

Обираючи для свого чада одяг до школи, звертайте увагу на інформацію на етикетці про склад тканини та реквізити виробника, радять у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Тож у МОЗ перерахували вимоги до одягу школярів:

- надавайте перевагу дитячому одягу з максимальним вмістом натуральних волокон, адже натуральні тканини забезпечують повітропроникність, забезпечуючи тепловий комфорт. Натомість у синтетичному одязі школяр може пітніти, ризикує переохолодитись й застудитись;

- для дітей молодших і середніх класів шкільна форма, блузки і сорочки, натільна білизна, шкарпетки і колготи мають бути повністю натуральними (мінімальний вміст натуральних тканин в одязі має становити 50%) або виготовлені зі змішаних тканин;

- натільна білизна першокласників (дітей до 7 років) має бути виготовлена виключно із натуральних тканин;

- учні старших класів можуть носити одяг, виготовлений як з натуральних, так і змішаних або штучних тканин, але у МОЗ наголосили, що натільна білизна має бути із натуральних (мінімальний вміст - 50%) або змішаних тканини.

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Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я Україна радять звертати увагу при виборі шкільного одягу на наступне:

- якість пошиття - перевіряйте якість фурнітури, крій, чи рівні рядки швів; важливо, щоб ярлик у вигляді стрічки з інформацією з догляду був вшитий у шов;

 - зручність - шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини: не обирайте для дівчат молодшого шкільного віку спідниці-олівці, а для хлопців - вузькі штани без резинки на поясі;

- безпечність - уся продукція для дітей повинна мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Зазвичай номер та дата висновку зазначені на етикетці. У продавця має бути копія цього висновку.

фото МОЗ

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч 1 вересня припадає на суботу, тому багатьох батьків хвилювало питання, коли саме відправляти своїх дітей до школи. У Міністерстві освіти відповіли, що рішення про проведення свята першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад окремо.

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Теги: #школа#Україна#МОЗ#одяг#перший дзвоник