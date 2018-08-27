Дніпро фосфатний: річку атакують ціанобактерії (відео)

Науковці закликають зменшити викиди фосфатів у водойми.

Вода, як густа фарба. Дніпро покрився ціанобактеріями у вигляді синьо-зелених водоростей. Вони вбивають рибу і шкодять людям.

Рибалки звинувачують мийні засоби з фосфатами, які потрапляють у воду з пральних машин і автомийок, йдеться в сюжеті ТСН.

У Центрі громадського здоров’я заспокоюють, що 2018 – не найбільш фосфатний рік в історії Дніпра. Та усунути ці сполуки хочуть давно.

«Ми намагаємось довести нашій владі, що їх (фосфати - Ред.) потрібно заборонити», - каже науковець.

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Насправді технічні вимоги до мийних засобів Україна прирівняла до європейських іще п’ять років тому. Але виробники їх ігнорують. Посилити контроль хотіли новими законами. Та парламент ухвалити їх не зміг. Тож міністерство екології вирішило перекласти проблему на свідомих громадян.

«Ми не можемо заборонити використання фосфору загалом. Треба інформувати громадян про те, які наслідки має використання таких продуктів з вмістом фосфору», - кажуть в міністерстві.

Окрім свідомих громадян, у боротьбі за чисте Дніпро допомагають і рослиноїдні риби. Щоправда, токсичні водорості їх убивають. Тож коли побачите замореного товстолоба, знайте, що він зробив добру справу.

Раніше екологи попереджали, що споживана людиною вода, яка містить фосфати, може призвести до переривання вагітності, зниження тривалості життя, підвищеної захворюваності, вроджених дитячих патологій.