Українців "косить" небезпечна інфекція: Супрун озвучила кількість жертв у 2018 році

Ботулізм - це отруєння ботуліновим токсином, який накопичується у зіпсованих продуктах.

З початку року в Україні зафіксовано вісім смертей від ботулізму. Найчастіша причина отруєння - вживання в’яленої, солоної чи консервованої риби домашнього приготування, яка була придбана на стихійному ринку або ж просто в підземному переході.

З цього року на центральному рівні Україна почала закуповувати сироватки від ботулізму, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

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За її словами, наразі наявні високоякісні антитоксини, необхідні для негайного лікування ботулізму. Отримати сироватку можна у будь-який час. Її терміново доставляють у місце зафіксованого випадку ботулізму.

"Втім, найкращий спосіб захиститися - профілактика. Запам'ятайте просте правило безпеки - не вживайте копчену, в’ялену чи солену рибу, якщо не знаєте, як її готували. Така риба могла бути заражена у природних умовах, до того ж, не проходила термічної обробки. З’ясувати, чи в ній наявний токсин перед вживанням, неможливо", - наголосила в.о. міністра охорони здоров'я.

Крім того, продовжила Супрун, причиною отруєння можуть стати інші продукти домашнього консервування - м'ясо, риба, гриби, рідше - овочі. Якщо ці продукти були погано вимиті, неправильно чи недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином.

"Отруєння токсином може спричиняти порушення зору, невиразність мови, відчуття сухості в роті чи м'язову слабкість. Також може підвищуватись температура, виникнути біль в животі та загальна інфекційна інтоксикація. У дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі та тривалого плачу", - пояснила в.о. глави МОЗ.

Як повідомило МОЗ, 11 вересня у Херсоні від ботулізму помер чоловік, його дружина перебуває в реанімації.