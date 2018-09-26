Телеведучий Вячеслав Матюхін тестує поради питного режиму від Небесна Криниця

Компанія «Небесна Криниця» лідер з доставки бутильованої води та кави активно популяризує спорт та здоровий спосіб життя в рамках соціального проекту “Управління здоров’ям”. За два роки існування проекту «Небесна Криниця» залучила десятки експертів поради яких прослухали тисячі слухачів.

Так,нещодавно, проект відвідав телеведучий ранкового шоу «Київський Ранок» В’ячеслав Матюхін і вирішив протести уроки на власному досвіді.

«Я люблю спорт, але в силу моєї професійної зайнятості та ранкових ефірів, не завжди можу виділити цьому достатньо часу, не кажучи вже про правильний раціон без перекусів. А от води п`ю багато, правда ніколи не замислювався чи достатньо, і яку воду треба пити. Тож планую дослідити та випробувати порати «Небесна Криниця» на собі. А що з цього вийде слідкуйте в соціальних мережах та діліться власними порадами» - запрошує В’ячеслав Матюхін.

Нагадаємо, що мета проекту “Управління здоров’ям” покращення рівня здоров’я офісних співробітників шляхом популяризація та здорового способу життя.

«Ми раді, що проект набуває все більших масштабів. І впевненні, що завдяки участі таких активних публічних людей як В’ячеслав зможемо навчити піклуватись про себе та покращити рівень життя ще більшої кількості офісних співробітників». – розповідає директор з розвитку компанії «Небесна Криниця», Євгенія Кривонос.

За результати експериментів В’ячеслава Матюхіна та подальшими анонсами проекту слідкуйте в соціальних мережах та на сайті компанії.