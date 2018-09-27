Журналіст про масове отруєння водою в Макіївці: далі в "ЛДНР" буде тільки гірше

За словами журналіста, внаслідок отруєння десятки людей госпіталізовані.

В окупованій Макіївці сталося масове отруєння водопровідною водою. Судячи з усього, у водогін потрапили стічні води.

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"Десятки людей у лікарнях. Проблему вже визнали на офіційному рівні - Пушилін збирав екстрену нараду. Але навряд чи це допоможе", - пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Казанський.

Він прогнозує, що далі буде тільки гірше, тому що водопроводи лагодити немає за що.

"Скарги на водопровідну воду давно вже надходять по всьому ОРДЛО, тому рано чи пізно подібне мало статися. І буде тільки гірше. Тому що водопроводи лагодити немає за що. Немає грошей, немає кадрів", - зазначив журналіст.

"Від самого початку було зрозуміло, що територія, підконтрольна "ЛДНР" буде поступово приходити в занепад. І ці прогнози збулися. Не може бути повноцінного життя в сірій зоні", - підсумував Казанський.

Раніше правозахисники заявили, що в результаті отруєння водою в Макіївці госпіталізовані щонайменше 37 дорослих та двоє дітей віком до 9 років.