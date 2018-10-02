Супрун зруйнувала міфи про хірургічні маски

Супрун наголосила, що хірургічні маски неефективні на вулиці.

За словами в.о. глави МОЗ України Уляни Супрун, хірургічна маска не захищає від зараження хворобами.

Хоча хірургічна маска і має певні переваги, вона працює та захищає не зовсім так, як здається, пише вона на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Супрун, маска захищає медика від великих крапель та бризок біологічних рідин пацієнта. Також вона зменшує кількість та відстань, на яку поширюються великі краплі – тобто призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів.

"Тобто маски необхідно одягати пацієнтам з метою меншого поширення інфекцій у закритих приміщеннях, або тим, хто здійснює оперативні втручання. Натомість хірургічні маски не призначені для захисту від потрапляння збудників у дихальні шляхи, тобто вона не захищає від хвороб тих, хто власне її вдягає", - наголосила виконувач обов'язків глави МОЗ.

На відміну від масок, продовжила вона, через респіратор здійснюється фільтрація дрібних часточок.

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