Україну накрила магнітна буря
10:33, 08 жовтня 2018Країна
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Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі 1 класу здатні впливати на енергетичні системи.
Магнітна буря досягне рівня G1 / фото з відкритих джерел
Магнітна буря рівня G1 вирує в Україні в понеділок, 8 жовтня.
"8 жовтня з 00:00 до 9:00 очікується магнітна буря рівня G1, з 9:00 до 15:00 продовжаться спостерігатися магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня", - сказано у повідомленні Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.
Як повідомляв УНІАН, 8, 10 і 19 жовтня на Землі очікуються магнітні бурі. Вони досягнуть рівня G1 і G2 за п'ятибальною шкалою.
Крім того, 11, 18 і 20 жовтня магнітосфера буде збудженою, люди можуть відчути легке нездужання.
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