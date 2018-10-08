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Україну накрила магнітна буря

10:33, 08 жовтня 2018
Країна
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Магнітна буря досягне рівня G1 / фото з відкритих джерел

"8 жовтня з 00:00 до 9:00 очікується магнітна буря рівня G1, з 9:00 до 15:00 продовжаться спостерігатися магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня", - сказано у повідомленні Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

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Як повідомляв УНІАН, 8, 10 і 19 жовтня на Землі очікуються магнітні бурі. Вони досягнуть рівня G1 і G2 за п'ятибальною шкалою.

Крім того, 11, 18 і 20 жовтня магнітосфера буде збудженою, люди можуть відчути легке нездужання.

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Теги: #Україна#Земля#магнітні бурі