Україну накрила магнітна буря

Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі 1 класу здатні впливати на енергетичні системи.

Магнітна буря рівня G1 вирує в Україні в понеділок, 8 жовтня.

"8 жовтня з 00:00 до 9:00 очікується магнітна буря рівня G1, з 9:00 до 15:00 продовжаться спостерігатися магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня", - сказано у повідомленні Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Як повідомляв УНІАН, 8, 10 і 19 жовтня на Землі очікуються магнітні бурі. Вони досягнуть рівня G1 і G2 за п'ятибальною шкалою.

Крім того, 11, 18 і 20 жовтня магнітосфера буде збудженою, люди можуть відчути легке нездужання.