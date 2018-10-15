Стало відомо, хто не отримає "бебі-бокси" в Україні після народження дитини

Якщо мама захворіла, її не виписують, дитину забирають батько або рідні, тоді вони й отримують "пакунок малюка".

Понад 9 тисяч українських породіль вже отримали так звані "пакунки малюка" для догляду за дитиною в рамках ініціативи Кабміну. На отримання "бебі-боксу" можуть розраховувати майже всі батьки.

Про це розповіла керівник експертної групи директорату соціальних послуг Мінсоцполітики Оксана Сулима. Вона нагадала, що пакет малюка можна отримати після народження дитини, але не пізніше, ніж через 30 днів після цієї дати, передає "Обозреватель".

"Передбачено, що під час виписки з пологового будинку мама з дитиною отримують пакунок малюка. Вони розписуються лише в акті, тому що вони одразу перевіряють вміст – що є і чого немає. Якщо все нормально, жінка розписується в цьому акті і йде доглядати за своєю дитиною. Якщо в пологовому будинку не буде цього пакунка, то його забезпечує орган соціального захисту, але в цьому випадку мама напише заяву", - пояснила Сулима.

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Представник Мінсоцполітики уточнила, що приватні пологові будинки не виняток, у них так само повинен надаватися "пакунок малюка". Також, за її словами, якщо у жінки термінові пологи і її не встигли довезти до пологового будинку, то потім вона все одно потрапляє в пологовий будинок й отримає допомогу. А ось тим, хто збирається народжувати вдома, допомога від Кабміну не передбачена.

"Винятки є в ситуаціях, коли відмовляються від дитини. Якщо мама відмовляється, дитина залишається в пологовому будинку... Держава продовжує піклуватися про дитину, і в цьому випадку пакунок малюка не надається. Якщо мама захворіла, її не виписують, дитину забирають батько або рідні, тоді вони й отримують "пакунок малюка", - додала Сулима.

Як повідомлялося, батьки, які отримали "бебі-бокси" після народження малюків, розміщують їхні відеоогляди в мережі. Багатьом не подобається те, що собівартість такої коробки - 5 тисяч гривень - завищена.