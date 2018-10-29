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МОЗ розпочало закупівлі для створення Єдиної державної інформсистеми трансплантації

13:15, 29 жовтня 2018
Країна
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Загалом інформаційна система передбачає наявність 9 різних реєстрів потенційних донорів за типами потреб / Фото mbc.net

Міністерство охорони здоров'я України розпочало закупівлі для створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ).

Про це повідомили у прес-службі міністерства.

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«Наразі найголовнішим завданням МОЗ України є закупівля послуг з розробки програмного забезпечення для ЄДІСТ та доступ до міжнародної бази живих донорів кісткового мозку. На ці потреби в бюджеті 2018 року на трансплантацію загалом передбачено понад 28 млн грн: 26 млн 378 тис на закупівлю послуг з розробки програмного забезпечення та 1,9 млн на придбання доступу до міжнародного реєстру донорів», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що загалом інформаційна система передбачає наявність 9 різних реєстрів потенційних донорів за типами потреб. Серед них - реєстр згодних на посмертне донорство; реєстр згодних на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, яку вона представляє; реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів; реєстр живих донорів; реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин; реєстр реципієнтів; реєстр осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом; реєстр трансплант-координаторів; реєстр закладів охорони здоров’я, де здійснюють трансплантацію та/або здійснюють пов’язану з трансплантацією діяльність, а також інших закладів, що здійснюють пов’язану з трансплантацією діяльність.

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Теги: #Україна#МОЗ#трансплантація органів