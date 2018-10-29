МОЗ розпочало закупівлі для створення Єдиної державної інформсистеми трансплантації

Наразі головним завданням МОЗ є закупівля послуг з розробки програмного забезпечення для ЄДІСТ та доступ до міжнародної бази живих донорів кісткового мозку.

Міністерство охорони здоров'я України розпочало закупівлі для створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ).

Про це повідомили у прес-службі міністерства.

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«Наразі найголовнішим завданням МОЗ України є закупівля послуг з розробки програмного забезпечення для ЄДІСТ та доступ до міжнародної бази живих донорів кісткового мозку. На ці потреби в бюджеті 2018 року на трансплантацію загалом передбачено понад 28 млн грн: 26 млн 378 тис на закупівлю послуг з розробки програмного забезпечення та 1,9 млн на придбання доступу до міжнародного реєстру донорів», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що загалом інформаційна система передбачає наявність 9 різних реєстрів потенційних донорів за типами потреб. Серед них - реєстр згодних на посмертне донорство; реєстр згодних на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, яку вона представляє; реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів; реєстр живих донорів; реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин; реєстр реципієнтів; реєстр осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом; реєстр трансплант-координаторів; реєстр закладів охорони здоров’я, де здійснюють трансплантацію та/або здійснюють пов’язану з трансплантацією діяльність, а також інших закладів, що здійснюють пов’язану з трансплантацією діяльність.