Супрун анонсувала появу в Україні лінії психологічної підтримки та протидії самогубствам

Кожен може отримати психологічну допомогу в будь-який час, - сказала Супрун.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун запропонувала створити загальнонаціональну службу підтримки, куди кожен українець в момент особистої кризи зможе звернутися за допомогою.

Про це йдеться у дописі на офіційній Facebook сторінці в.о. очільника українського МОЗ за результатами зустрічі в Сіднеї з Колманом О'Дрісколлом - гендиректором єдиної гарячої лінії психологічної підтримки та протидії самогубствам в Австралії "Lifeline Australia".

"Плануємо створення "Лінії життя" і в Україні. Це буде загальнонаціональна служба підтримки, куди кожен українець в момент особистої кризи зможе звернутися за допомогою. Важливо, щоби це була єдина всеукраїнська лінія, яка об’єднає зусилля багатьох фахівців, організацій, використовуючи досвід того, що вже напрацьовано в Україні та світі", - зауважила Супрун.

За її словами, українська "гаряча лінія" має враховувати досвід Австралії, де діє "Lifeline Australia" - лінія допомоги, яка щороку надає психологічну підтримку понад 1 мільйону австралійців. Нині там працюють близько 40 центрів, які охоплюють 60 населених пунктів по всій країні.

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"Кожен може отримати психологічну допомогу в будь-який час, адже лінія працює в режимі 24/7/365 (24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік), дзвінки безкоштовні та повністю анонімні... В Австралії завдяки роботі національної гарячої лінії вдається рятувати 50 тисяч життів щороку. Впевнена, що створення єдиної гарячої лінії в Україні допоможе врятувати життя багатьом українцям", - додала Супрун.

Міністр охорони здоров’я порадила українцям, як правильно пчихати. Уляна Супрун навіть додала фото з прикладами. Шмаркатися ж в долоню міністр заборонила.

За її словами, відбулось підписання меморандуму про співпрацю між Україною та Австралією, аби максимально прискорити процес імплементації такої практики в нашій країні. Він передбачає переклад протоколів надання психологічної допомоги, які використовують фахівці австралійської служби.

"Окрім цього, за підтримки посольства Австралії в Україні буде розпочато відбір кандидатів - майбутніх тренерів працівників лінії", -резюмувала в.о. очільника МОЗ.