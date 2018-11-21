Одеські вчені і фармацевти отримали найвищу державну премію за розробку важливих ліків

За розробку ліків колектив вчених і наукових співробітників фармкомпанії отримав найвищу державну премію.

Державну премію в галузі науки і техніки за розробку ліків отримав колектив вчених одеського Фізико-хімічного інституту імені А.В.Богатского і фармацевтичної компанії «Інтерхім».

В ході церемонії вручення премії у Великій конференц-залі Національної академії наук України нагороду отримали доктор біологічних наук, завідувач відділом інституту Микола Головенко; доктор хімічних наук Віктор Павловський; доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник інституту Алла Єгорова; доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник інституту Тамара Карасьова; генеральний директор компанії "Інтерхім" Анатолій Редер; його заступник Дмитро Позігун; директор з виробництва Ігор Стельмах.

Діючі речовини, які стали основою для лікарських засобів, розробляли в одеському науковому центрі з 1980-х років. На основі трьох молекул фармацевтична компанія "Інтерхім" розробила та впровадила технологію виробництва і випустила на ринок за транквілізатор "Гідазепам", снодійне "Левана" і антивірусний препарат "Аміксин".

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, вручаючи премію, зазначила, що дуже важливо, що український бізнес дивиться на українську науку і знаходить можливості для спільного розвитку у власній країні.

"Дуже важливо те, що премію отримали ті, хто розробляє інноваційні препарати. І ці препарати рятують життя людей", - зазначила Л.Гриневич.

У свою чергу лауреат премії Дмитро Позігун вважає, що нагорода є визнанням заслуг наукового колективу і колективу "Інтерхіма".

"Це премія для тих, хто розробляє нові ліки і тих, хто доводить це до людей, до народу. Для мене особисто, це визначна подія, тому що таке відбувається раз в житті, і це дійсно ставить нас на один рівень з тими вченими, які внесли вклад в розвиток науки і технологій нашої країни", - зазначив Дмитро Позігун.