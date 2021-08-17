Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

11 людей потрапили до лікарні з отруєнням після весілля у селі Поляниця в Івано-Франківській області.

Про це йдеться в оперативній інформації ДСНС області 17 серпня.

У людей раптово погіршився стан здоров’я за кілька днів після святкування весілля.

У період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізовано 11 людей.

Читайте такожУ дитячому таборі в Одесі почався спалах COVID - захворіли 42 дитиниЗазначається, що серед потерпілих є троє дітей 2004-2010 років народження. Медики попередньо діагностували у хворих гострий гастроентерит.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська