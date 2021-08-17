11 людей потрапили до лікарні з отруєнням після весілля у селі Поляниця в Івано-Франківській області.
Про це йдеться в оперативній інформації ДСНС області 17 серпня.
У людей раптово погіршився стан здоров’я за кілька днів після святкування весілля.
У період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізовано 11 людей.
Читайте такожУ дитячому таборі в Одесі почався спалах COVID - захворіли 42 дитиниЗазначається, що серед потерпілих є троє дітей 2004-2010 років народження. Медики попередньо діагностували у хворих гострий гастроентерит.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Вас також можуть зацікавити новини
- Фахівці спрогнозували, яким буде новий локдаун в Україні
- Смерть українки після уколу Moderna: влада назвала причину
- На Тернопільщині штам "Дельта" виявили у немовляти
- На Львівщині госпіталізували двох людей через укуси змій
- У МОЗ закликали українців щепитися від гепатиту В
- Стало відомо, чи можна пити воду з-під крана в Києві (відео)
- Українцям обіцяють подарунки до Дня Незалежності за щеплення проти COVID-19