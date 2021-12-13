Відповідне рішення ухвалене за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 15 грудня Вінницька та Хмельницька області переходять до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Як зазначив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, відповідне рішення ухвалено за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - зазначив він.

Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Читайте такожШтам "Омікрон" може з’явитися в Україні вже цього тижня - РНБОДля обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який дійсний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОЗ назвали область, яка лідирує за заповненістю ковідних відділень.

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Автор: Леся Лещенко