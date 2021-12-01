Найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні зафіксовано у Херсонській області.

Серед усіх регіонів України лідирує за заповненістю ковідних відділень Закарпатська область.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, станом на 30 листопада на Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 осіб).

На другому місці Хмельницька область - 55,1% (1691 особа), третє посіла Вінницька - 54,7% (1593 особи).

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Між тим, найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні зафіксовано у Херсонській області — 33,6% (769 осіб).

"Загалом у країні ковідні відділення заповнені на 46%. Наразі госпіталізовано 36 296 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу виявили 11 960 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1088 дітей та 207 медпрацівників. Крім цього, за добу зафіксовано 557 летальних випадків, госпіталізували 3629 осіб, одужали 26 160 людей. Найбільша кількість виявлених випадків захворювання зареєстрована у Києві.

Крім цього, за листопад в Україні було зроблено майже 7,1 млн щеплень проти COVID-19. Зокрема, за останній день місяця, 30 листопада, були вакциновані 233 тис. 471 людина. Вчора першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали 76 тис. 979 людей, повністю імунізовані – 156 тис. 492 людини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла