COVID-сертифікат діє протягом 90 днів. При цьому його можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.

У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус. У додатку користувачам надаються два документи - внутрішній і міжнародний.

У внутрішньому сертифікаті відображається фото, якому належить документ, а також дата народження, термін дії, номер сертифікату та прізвище, ім'я та по батькові людини, повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, згенерувати сертифікат в "Дія" можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров'я про те, що у вас був коронавірус. Сертифікат діє протягом 90 днів. При цьому документ можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як отримати дитячий сертифікат про вакцинацію та сертифікат про одужання від COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

COVID-сертифікат в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко