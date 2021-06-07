Більш того, 10% українців зменшили кількість вживання алкоголю на тлі локдаунів.

Всупереч поширеному міфу, більшість українців (82%) не почали пити більше алкоголю через низку локдаунів у країні, а 10% навіть зменшили кількість споживання алкоголю за останній рік.

Про це йдеться в соціологічному дослідженні «Алкоголь і локдаун: наскільки більше українці стали пити» від Українського інституту майбутнього та "Нью Імідж Маркетинг Груп", результати якого представили на прес-конференції УНІАН.

"82% всіх українців відповіли, що на тлі локдаунів не стали пити ні більше, ні менше. Серед тих, хто став більше пити - 6%, а менше стали пити 10%", - сказав доктор соціологічних наук Олександр Шульга.

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При цьому збільшили кількість споживання алкоголю під час пандемії 8% чоловіків. Серед жінок таку відповідь дали 4%.

У цілому, 35% українців відповіли, що не вживають алкогольні напої зовсім, ще 22% роблять це рідко - кілька разів на рік.

Також 22% вживають алкоголь раз або два на місяць, а 12% - щотижня. Кілька разів на тиждень або щодня алкоголь п'ють 9% опитаних.

"При цьому чоловіки вживають алкоголь частіше. Відповіли, що ніколи не п'ють алкоголь, 26% чоловіків і 43% жінок, тобто в півтора рази більше. І навпаки, часто або дуже часто випивають 17% чоловіків і лише 2% жінок", - зазначив Шульга.

Він додав, що частіше п'ють алкоголь представники молоді. Серед старшого покоління близько половини респондентів відповіли, що не вживають алкогольні напої зовсім, серед вікової групи 35-44 роки - не п'ють більш як чверть.

Згідно з опитуванням, не курять тютюнові вироби 68%. При цьому не курять 80% респондентів-жінок і 50% чоловіків.

Решта 32% опитаних вживають тютюнові вироби: 18% - до пачки сигарет на день, 10% - до 7 сигарет на день або курять рідко, 4% - більш як пачку на день.

При цьому 38% чоловіків відповіли, що курять багато або дуже багато, серед жінок таких лише 9%.

Крім того, 52% українців оцінюють стан свого здоров'я як задовільний, 26% - добрий, 8% - відмінний. Ще 14% вважають своє здоров'я поганим.

При цьому серед чоловіків 40% оцінюють свій стан здоров'я як хороший або відмінний, а серед жінок - 29%.

Активно займаються спортом (5 разів на тиждень) 19% українців, ще 20% роблять це дуже рідко, третина - ніколи. При цьому серед активних українців 68% підкреслили, що пандемія і закриття спортзалів не вплинули на їхнє тренування.

Серед причин відмови від спорту 48% називають брак часу, 26% - поганий стан здоров'я, ще 10% респондентам не подобаються фізичні навантаження, а 3% вважають заняття спортом дуже дорогим задоволенням.

Загальнонаціональне опитування «Алкоголь і локдаун: наскільки більше українці стали пити» проводилося в усіх регіонах України серед 2400 респондентів методом особистого інтерв'ю. Похибка вибірки не перевищує 2%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації "Барометр щастя в Україні", лише кожен четвертий українець (25%) задоволений своїм життям, майже стільки ж - незадоволені якістю життя в Україні.

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Автор: Ганна Нагорна