Він зачинив жінку в будинку, а медики знайшли її вже у критичному стані.

У Миргородському районі Полтавщини чоловік не підпустив лікарів до жінки в тяжкому стані з підозрою на COVID-19.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції області.

Про небезпеку для життя 53-річної жительки села Слобідка до поліції повідомив її родич. За словами заявника, 66-річний колишній чоловік не впускає до будинку працівників швидкої медичної допомоги, порушуючи право хворої на отримання кваліфікованої допомоги в медичному закладі.

"На повідомлення негайно відреагував поліцейський офіцер територіальної громади Анатолій Веремчук. На місці з'ясувалося, що чоловіка немає вдома, а двері будинку зачинені. Щоб надати можливість медикам та родичу хворої потрапити до приміщення, капітан поліції зірвав навісний замок", - кажуть правоохоронці.

Виснажену хворобою власницю оселі знайшли в одній з кімнат. Жінка була при тямі, однак у критичному стані. Після огляду та невідкладних маніпуляцій для стабілізації її стану поліцейський та медпрацівники перенесли хвору до машини "швидкої".

"Жінку з гострою пневмонією та підозрою на інфікування COVID-19 госпіталізували до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. На часі її здоров'ям опікуються лікарі", - повідомили в поліції.

За словами Веремчука, найближчим часом діям колишнього чоловіка нададуть правову оцінку, зараз офіцер громади збирає необхідні матеріали.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харківської області вночі група невідомих напала на бригаду "швидкої", яка очікувала на виклик. Серйозно постраждали водій та одна з медсестер.

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Коронавірус в Україні

В Україні минулої доби, 7 листопада, виявили 13 068 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 790 дітей та 145 медпрацівників. Померли 473 людини, а 8 200 - одужали. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим COVID-19 3 532 людини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова