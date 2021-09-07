До таких заходів місцева влада вдалась після нападу неадекватного пацієнта на травматолога.

В медичних закладах Рівненської області встановлюють тривожні кнопки. Наразі їх вже 12, медики в разі небезпеки можуть викликати поліцію через 1 натиск.

Як йдеться у сюжеті ТСН, до таких заходів місцева влада вдалась після нападу на травматолога в одній з міській лікарень.

Пацієнта привезли з порізом руки після дебошу у крамниці. Коли лікар хотів надати потерпілому допомогу, той накинувся на медика з газовим балончиком і бризнув в очі. Травматолог зазнав опіку рогівки.

Колеги лікаря викликали приватну охорону, але та була поза зоною досяжності. Поліція ж прибула занадто пізно. Нападнику оголосили підозру у хуліганстві, йому загрожує 5 років обмеження волі. Потерпілий лікар вже звільнився.

Інцидент змусив медиків порушити питання про цілодобову охорону. Вони наголошують, що це не перший напад. Тепер в лікарнях нарешті з’явились додаткові засоби безпеки.

"Встановлений пульт, сигналізація. Ну, а кнопку з метою засекреченості, вказувати не будемо де. Не на видному місці для пацієнтів, а в зручному, для медперсоналу", - розповіла завідувачка приймального відділення Рівненської лікарні Наталя Михалюк.

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Нагадаємо, в червні у Запоріжжі натовп ромів хотів розправитися з медиками, коли лікарі намагалися реанімувати чоловіка.

Чоловікові стало погано вдома, під час транспортування в лікарню у нього зупинилося серце. Родичі пацієнта звинуватили лікарів у його смерті.

Поки медики проводили реанімацію, карету швидкої штурмували майже півсотні людей, які намагалися влаштувати самосуд.

Реанімаційні дії проводилися протягом 40 хвилин. В цей час лікарям погрожували, а до місця під'їжджали нові родичі.

Патрульним надійшло відразу чотири виклики про подію. Їм довелося викликати підмогу. Постраждалі працівники "швидкої" написали заяву в поліцію.

Автор: Дмитро Захаров