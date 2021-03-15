Медики очікували на виклик у відділенні екстреної медичної допомоги, коли на них напала група невідомих.

У Харківської області напали на бригаду «швидкої». Двох людей госпіталізували.

Читайте такожУ Києві п'яний пацієнт накинувся на двох жінок-медиків, фельдшеру – зламав ногуЯк розповіли в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, вночі група людей напала на пункт постійного базування Травневе Валківського відділення екстреної медичної допомоги, де медики очікували на виклик.

«Групою осіб було скоєно хуліганський напад на бригаду ЕМД, яка в очікуванні виклику перебувала на території пункту. Внаслідок нападу працівники Центру отримали тілесні ушкодження. На теперішній час правоохоронними органами розпочата перевірка надзвичайної події», — повідомили в Центрі.

За інформацією директора установи Віктора Забашти, серйозно постраждали водій та одна з медсестер.

«Водія та медсестру госпіталізували з забоями та черепно-мозковою травмою, фельдшер від госпіталізації відмовилася. За фактом нападу були написані заяви до поліції», — цитує Забашту видання «Слобідський край».

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Автор: Катерина Комолова