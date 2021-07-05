Тарас Жиравецький

Після того, як в Україні з’явились великі партії вакцини Пфайзер, українці, які наразі отримали лише одну дозу вакцини проти COVID-19, завалюють лікарів питаннями, чи варто отримати другу дозу саме ним. Однак поки що фахівці у світі не рекомендують комбінувати вакцини. Тобто, якщо першою дозою був Ковішилд (Астразенека), варто дочекатися Ковішилду. Якщо першою дозою йшов Пфайзер – зробити два рази Пфайзером. Коли ж перша доза була Коронаваком, то другу теж краще робити Коронавак. Тож поки що йде мова про використання тієї вакцини, яку використовували в перший раз.

Чому українці воліють отримати той самий Пфайзер? Тому що ми бачимо, які вакцини використовуються у більш успішних країнах, країнах з більшими бюджетами, потужнішими у світі медицини. І нам хочеться використати те, що використали вони. Наприклад, в Німеччині в останню хвилю більшість населення вакцинували Пфайзером. Ізраїль робить щеплення Пфайзером. Британія використовує Модерну та Пфайзер і так далі. Але у нас не так багато цієї вакцини, як здається. Та й взагалі подвійною дозою будь-якої вакцини у нас ще не вакциновано навіть 10% населення.

Втім, варто зауважити, що в Україні вже багато людей перехворіли. Офіційні цифри, як мінімум, потрібно множити на п’ять. Тобто, як на мене, поступово ми наближаємось до колективного імунітету.

В МОЗ заявляють, що вивчають можливість запровадження щеплення третьою, підсилюючою (бустерною) дозою вакцини проти COVID-19

В МОЗ заявляють, що вивчають можливість запровадження щеплення третьою, підсилюючою (бустерною) дозою вакцини проти COVID-19 через півроку після вакцинації двома дозами. Ця третя доза, скоріше за все, не обов’язково повинна бути такою самою вакциною, як перші дві. Але рішення ще не прийнято, варто його дочекатися.

Питання бустерної вакцинації може залежати від кількості антитіл. Якщо вони у пацієнтів будуть повністю зникати, то мова має йти про повторну вакцинацію. Якщо антитіла будуть в більшості зберігатись, то масового підсилення третьою дозою не треба буде виконувати. Треба дочекатись результатів досліджень.

Взагалі потрібно чітко зрозуміти, що вакцинація будь-якою з існуючих вакцин, навіть з ефективністю 95%, не гарантує не зараження коронавірусом. Навіть ті, хто вже вакцинований двома дозами, мають шанси захворіти, якщо буде нова хвиля (а вона з великою ймовірністю буде). З’являються нові штами, які в кінцевому результаті є більш агресивні і швидко поширюються. Це ми бачили на «британському» штамі та «індійському» - «Дельті» та «Дельті плюс».

Наше завдання - не робити з вакцини панацею. Це лише частина боротьби з коронавірусом. Вона полягає у тому, щоб не загружати стаціонари та щоб хвороба протікала легше.

Місія вакцинації – зменшити ймовірність важких випадків. Але вакцинація – не та тема, яка дозволить позбутись пандемії взагалі

Місія вакцинації – зменшити ймовірність важких випадків. Але вакцинація – не та тема, яка дозволить позбутись пандемії взагалі. Скільки б доз ми не робили і якими саме вакцинами, в глобальному сенсі це від COVID-19 не рятує. Потрібні ліки, але вчені такі ліки ще не розробили.

Тож нова хвиля буде і вона буде супроводжуватись обмежувальними заходами та локдаунами. А щоб не потрапляти до лікарні, варто зробити щеплення будь-якою з доступних вакцин. Адже, повторюсь, навіть ті вакцини, які українці вважають найкращими, від захворювання не рятують. Навіть в Британії, де вакциновано більше населення, ніж в Україні, вже фіксується понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу на добу. Щеплення не зупиняє нової хвилі COVID-19. Воно лише робить перебіг хвороби легшим.

Тарас Жиравецький, головний лікар діагностичного медичного центру «Біокурс»

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