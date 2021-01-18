Багато з нас приймають душ щодня, однак, якщо ви не робите багато фізичної роботи, ви можете робити це через день, при цьому не мати поганого запаху і водночас поберегти шкіру.

Гарна гігієна - це необхідна річ. Ніхто не хоче смердіти так, ніби не мився протягом двох тижнів, або жити у будинку, який кишить сумнівними мікробами. Але чи можна у цьому перестаратися?

Фахівці дали поради щодо того, як часто варто митися самим, прати речі та прибирати в домі. Можливо, ви зрозумієте, що тягнетеся до мила занадто часто, пише ВВС Україна.

Як часто слід приймати душ?

Щодо цього не існує єдиного правила, хоча дерматологи погоджуються, що суспільство загалом приймає душ занадто часто.

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Багато з нас приймають душ щодня, однак, якщо ви не робите багато фізичної роботи, ви можете робити це через день, при цьому не мати поганого запаху і водночас поберегти шкіру. Однак шкіра в усіх різна, і якщо, наприклад, ви тренуєтеся щодня, важливо приймати душ після кожного тренування, щоб при вашій появі у компанії люди не затуляли носа.

Також винятком є ноги. Фахівці рекомендують щодня мити ноги м'яким милом (особливо між пальцями) і після цього ретельно їх висушувати.

Миття волосся

Як і шкіру, наше волосся не варто мити надмірно. Фахівці погоджуються з тим, що якщо шкіра вашої голови не швидко жирнішає, не потрібно мити її щодня. Оптимальний варіант - кожного третього дня, заодно зможете трохи заощадити на шампуні та кондиціонері.

Чищення зубів

Правила, з якими ми виросли, досі діють. Наприклад, британська служба охорони здоров'я NHS рекомендує чистити зуби пастою з фтором протягом двох хвилин двічі на день, щоб допомогти в боротьбі з нальотом та захворюваннями ясен.

У вас біля раковини немає годинника, щоб виміряти дві хвилини? Увімкніть пісню групи Blur's Song 2. Вона підійде ідеально, адже триває дві хвилини і дві секунди. А заразом ще й буде веселіше.

Постільна білизна

Ми проводимо близько третини свого життя в ліжку, тому переконайтеся, що ви спите у здоровому середовищі. Фахівці в галузі охорони здоров'я рекомендують щоранку знімати з ліжка ковдру, адже вологі від поту простирадла, на яких також лишаються відмерлі клітини шкіри - ідеальна принада для пилових кліщів. Простирадла мають "дихати", тому краще також відкрити вікно.

Інститут доброго ведення господарства (Good Housekeeping Institute) рекомендує міняти простирадла принаймні раз на два тижні, а якщо ви сильно потієте під час сну, то краще робити це щотижня.

Прання рушників

Коли ми витираємося, багато мертвих клітин шкіри потраплять з тіла на рушник - а ними дуже люблять поласувати бактерії. Прати рушники після кожного використання не екологічно, але їх слід ретельно висушити перед наступним використанням.

Good Housekeeping Institute пропонує прати рушники після трьох використань. Обов'язково робити це при високій температурі, щоб знищити бактерії, що накопичилися між нитками.

Губка для миття посуду

Якщо однією губкою ви і миєте посуд, і витираєте робочі поверхні, то вона забирає багато бактерій, які активно розмножуються у вологих волокнах.

Поради щодо того, як часто їх слід міняти, різняться, але вебсайт MumsNet пропонує міняти їх щодня, а потім разом мити губки, що зібралися за тиждень. Також їх можна замочити на ніч у дезінфікуючому засобі.

Унітаз

Як не дивно, але на вашій кухонній дошці, мабуть, буде більше бактерій, ніж в унітазі, але його також варто регулярно чистити. Саму чашу варто мити раз на тиждень, а сидіння можна протирати щодня.

Джинси

Існують різні думки. Одна з них полягає в тому, що джинси слід прати якомога менше (наприклад, голова компанії Levi's Чіп Берг розповів американському телеканалу CNN, що жодного разу не прав джинси, яким уже 10 років).

Прихильники менш екстремального підходу радять прати джинси після того, як ви одягли їх 4-5 разів. Також краще прати джинси в холодній воді, щоб зберегти їхній колір.

Миски для їжі домашніх тварин

Ми б не подали вечерю своїй бабусі на брудній тарілці - і до пухнастих друзів варто ставитись так само. Яким би неприємним не було зіскрібання собачих чи котячих недоїдків, наші чотириногі друзі заслуговують на вечерю у чистій мисці. Мийте їх гарячою водою із засобом для миття посуду після кожного прийому їжі.

Миски з водою можна мити трохи рідше, але все ж варто це робити принаймні через день. І обов'язково ретельно мийте руки до і після приготування їжі для вашого улюбленця.

Дитячі піжами

У батьківських групах ведуть довгі дебати з цього приводу. Усі сім'ї різні, як і їхні звички, тому, хоча одним може бути легше прати піжаму щодня, інші залишають її на тиждень або навіть доти, поки вона не стане вже занадто брудною для носіння.

Однак журнал Good Housekeeping припускає, що, як і всі інші дитячі речі, піжаму можна одягати неодноразово, і лише якщо вони мають плями або неприємний запах, то треба випрати їх позачергово.

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Автор: УНІАН