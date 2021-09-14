Разом з тим, як наголосив медик, наближатися ж до завершення пандемії ми почнемо приблизно через півтора-два роки.

Наступний пік захворюваності коронавірусом в Україні припаде на листопад 2021 року.

Про це імунолог, дитячий лікар-інфекціоніст, викладач НМУ імені О.О. Богомольця, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, член Європейського наукового товариства з дитячих інфекційних захворювань, кандидат медичних наук Федір Лапій розповів в інтерв'ю "Ранку у великому місті" на ICTV.

На думку Лапія, осінь 2021 року буде для України важчою, ніж всі попередні хвилі коронавірусу. Наближатися ж до завершення пандемії ми почнемо приблизно через півтора-два роки.

"Осінь 2021 року буде для нас значно важчою за попередні хвилі", - наголосив медик.

Читайте такожНові карантинні норми забезпечать повернення до "доковідного життя" - ЛяшкоВ якості трьох головних правил, які сприяють збереженню хорошого імунітету Лапій назвав відмову від куріння, не зловживання алкоголем і вакцинацію.

Чи захищає вакцинація від коронавірусу?

На думку лікаря-інфекціоніста, отримати антитіла проти COVID-19 краще за допомогою вакцин, а не перенесеної коронавірусної інфекції. Розуміючи при цьому, що альтернативних способів профілактики хвороби, крім вакцинації, не існує. Якщо не брати до уваги класичні поради дотримуватися дистанції, частіше мити руки і носити маски в громадських місцях.

Імунолог однозначно заявив, що, по-перше, вакцинуватися все одно потрібно навіть, якщо людина перенесла коронавірусну інфекцію. По-друге, що ефективність всіх дозволених вакцин щодо важких форм коронавірусу практично однакова, як і проти всіх існуючих штамів.

Сам імунолог щепився від COVID-19, як і його діти та батьки. Проте поки третю дозу робити не планує, оскільки не входить у групу ризику.

За словами Лапія, він відчував наближення пандемії коронавірусу: "За 2 тижні до початку стало зрозуміло, що вірус вийде за межі Китаю".

Міфи про коронавірус

Разом з тим, як приклад найбезглуздішого міфу про коронавірус інфекціоніст назвав твердження про те, що він, нібито, створений спеціально.

До цієї ж категорії дурних домислів, лікар-інфекціоніст відніс і безглузді міркування про те, що РНК-вакцини проти коронавірусу, нібито, змінюють ДНК людини, викликаючи тим самим безпліддя та інші напасті.

На питання, чому стають антивакцинаторами, імунолог відповів, що приблизно з тієї ж самої причини, по якій люди купують заглушки для ременів безпеки в автомобілі, вважаючи, що це не для них.

А щодо медпрацівників, які не підтримують вакцинацію, вважає, що, швидше за все вони мають проблеми з базовою медичною освітою.

"В Україні є проблеми з базовою медичною освітою та академічною спільнотою", - наголосив медик.

"Трієчка з плюсом" - так Федір Лапій оцінив рівень української медицини по п’ятибальній шкалі.

Разом з тим, ідеальним прикладом медичної системи та боротьби з коронавірусом експерт вважає Велику Британію.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у KSE розповіли про новий спалах коронавірусу в Україні. Там наголосили, що наразі найкритичніша ситуація залишається у Чернівецькій області, де вже зайняті понад 50% ліжок з киснем у "ковідних" лікарнях.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко