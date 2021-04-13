За словами голови МОЗ, ситуація стабілізується у всіх регіонах.

Україна досягла піку третьої хвилі захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Що стосується епідемії, повинен сказати, що (як ми і прогнозували) ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. І зараз поступово ситуація почала стабілізуватись. Ми вже це бачимо по всіх регіонах. Ми бачимо, зокрема, від’ємне значення по рівнях госпіталізації", - зазначив він.

Так, за даними Степанова, минулого тижня госпіталізованих пацієнтів було на 2 тис. менше, ніж на позаминулого.

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Також, додав він, зменшується кількість викликів "швидкої".

Степанов закликав громадян дотримуватись заходів епідбезпеки.

Коронавірус в Україні: що відомо

За добу 12 квітня коронавірус в Україні виявили у 11680 осіб, у тому числі в 501 дитини та 366 медпрацівників. Крім того, зафіксовано 457 летальних випадків, 14019 пацієнтів одужали, до лікарень потрапили 2334 людини з підозрою чи діагнозом COVID-19.

У Києві за минулу добу виявили 1503 нових випадки захворювання на COVID-19, померли 42 людини, одужали - 605, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Україна зараз на 16 місці у світі за загальною кількістю виявлених хворих і на 18-му за кількістю смертей від коронавірусу, вказують дані Ради національної безпеки й оборони.

З 24 лютого в Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу. З того часу щеплення зробили 388401 людині.

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Автор: Інна Андаліцька