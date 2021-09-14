В одній області нашої держави ситуація з COVID-19 залишається найкритичнішою, повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

В Україні спалах коронавірусу COVID-19 знову розпочинається із західних областей.

Про спалах захворюваності під час онлайн-брифінгу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, повідомив кореспондент УНІАН.

За його словами, наразі найкритичніша ситуація залишається у Чернівецькій області, де вже зайняті понад 50% ліжок з киснем у "ковідних" лікарнях.

Відтак, у KSE рекомендують керівництву області додати нові ліжка та паралельно займатися стримуванням захворюваності.

Ганиченко наголосив, що для цього необхідно посилити систему виявлення та ізоляції контактних осіб і тримати коефіцієнт виявлення нових випадків на рівні до 5%, рекомендованих ВООЗ, адже наразі у Чернівецькій області вже перевищила цей показник більше ніж вдвічі – він становить 11,1%.

Крім того, рівень госпіталізації у цій області досяг показника у 41 особу на 100 тис. населення на добу.

За даними KSE, в Україні 11 регіонів, які демонструють рівень госпіталізації у понад 20 осіб на 100 тис. населення, а ще 10 областей зафіксувалися на близькому до цього показника рівні.

"Однак у нас ще є регіони з низьким рівнем госпіталізації, зокрема, Закарпатська область, де рівень госпіталізації вдвічі менший за середній по країні - 8,9%. І у цьому регіоні, попри нібито високу динаміку зростання рівня госпіталізацій – 55,6%, ситуація поки що залишається абсолютно контрольованою та не загрозливою", – пояснив експерт.

Читайте такожКількість виявлення нових випадків COVID-19 в Україні за тиждень зросла на 46%, а рівень госпіталізації – на 31%За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE, спалах COVID-19 в Україні знову розпочинається із західних областей.

Так, окрім Чернівецької, критична ситуація спостерігається у Волинській, Львівській та Тернопільській областях.

"На минулому тижні ми говорили ще й про Луганську область, звідти критична ситуація нікуди не поділася, але показники зафіксувалися на стабільному рівні, і Луганщина знову перебуває на рівні плато. Тобто, наразі у цій області немає тенденції на продовження такого великого зростання... І станом на зараз ми говоримо про чотири регіони, у яких спостерігається така загрозлива ситуація", – пояснив Ганиченко.

За його словами, у решті регіонів України ситуація залишається стабільно напруженою, тобто у будь-який момент показники можуть зрости, адже вже зараз наявна критична маса нових захворювань, які можуть спричиняти такі "вибухові" активності.

Раніше повідомлялося, що коронавірус в Україні станом на 14 вересня діагностували у 2 321 156 осіб, одужали 2 223 272 пацієнти, а померли – 54 457.

Упродовж 13 вересня в нашій країні знайшли 3 332 інфікованих, а 12 числа – 1 205.

Очільник комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький говорив, що значне погіршення "коронавірусної" ситуації в нашій державі можливе наприкінці жовтня – на початку листопада.

Автор: Антоніна Доломанжи