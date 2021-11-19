За словами медика, бустерна доза вводиться через півроку після вакцинації.

Вакцинація від коронавірусу бустерною дозою потрібна тим українцям, які входять до групи ризику. Але щеплення повинно робитися після консультації з лікарем.

Про це в інтерв'ю "Фактам" повідомила завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професор Ольга Голубовська.

За словами інфекціоніста, бустерна доза вводить через півроку після вакцинації.

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"Що стосується бустерної дози, більше схиляюся, що так, через півроку після вакцинації слід подумати про додатковий захист груп ризику, але вирішувати це повинен лікар індивідуально. А ось стосовно молодих людей, чесно кажучи, не дуже в цьому впевнена", - пояснила Голубовська.

Медик повідомила, що в групу ризику входять не тільки літні люди, це також громадяни з різними імунними захворюваннями. Про молодих людей мови поки не йде.

Інфекціоніст вважає, що вакцинальна кампанія в Україні провалена і групи ризику залишилися без щеплень від коронавірусу.

"У нас вийшло, що ми і перехворілих вакцинували, і молодь, а групи ризику - ні", - резюмувала лікар.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, коли в Україні можуть почати прищеплювати бустерної дозою вакцини від COVID-19. За його словами, для того, щоб вводити бустерну дозу, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Автор: Вікторія Гордієнко