Радник мера назвав спосіб, який допоможе зупинити поширення інфекції.

Столична влада вважає, що повний локдаун у Києві через поширення коронавірусу неможливий.

Про це заявив радник мера Києва, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, пише "Обозреватель".

За його словами, у Києві слід відновити контроль за хворими на коронавірус і контактними особами за допомогою додатку "Дій вдома".

"Ми можемо або влаштовувати локдауни, або врешті-решт взяти під контроль хворих з легкою формою, контактних осіб, які перебувають на самоізоляції, через програму "Дій вдома", і таким чином перервати цей ланцюжок передачі хвороби", – заявив він.

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Карантин вихідного дня, на думку Бондаренка, не вирішує проблему, а є "частковим виходом з ситуації". Він також нагадав, що на початку пандемії навесні поточного року саме контроль за хворими і контактними дозволив не допустити спалаху COVID-19 у столиці.

"Ця історія спрацювала на початку пандемії. Тоді до міста з різних країн повернулося близько 100 тисяч осіб", – сказав він.

"Ми ніколи не зможемо закрити Київ на повний локдаун. І тому, якщо ми дійсно хочемо перервати ланцюжок заражень, нам необхідні ті дії, які реально зможуть призвести до цього", – наголосив він.

Карантин та коронавірус в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, додається заборона на роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів та ін.

Напередодні Верховна Рада провалила голосування за скасування карантину вихідного дня.

За минулу добу в Україні підтвердили ще майже 12,5 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Автор: Юрій Годован