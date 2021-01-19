За словами лікарки, епідеміологічну ситуацію визначатиме штам вірусу, який буде поширюватися в Україні.

Запровадження карантинних обмежень в Україні допомогло стримати епідемію коронавірусу, але в разі стрімкого поширення нових штамів COVID-19 можливі більш жорсткі заходи.

Про це розповіла в ефірі каналу "Україна 24" епідеміологиня Наталя Виноград. Вона вважає, що останні карантинні обмеження "спрацювали адекватно".

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"Спрацювало кілька хороших для нас факторів, і один з них — правильно обрана тактика для протиепідемічного захисту. Ми двічі заходили в досить специфічний карантин, який використовувався в інших державах, і заходили без жорстких обмежень, тому що так дозволяла епідемічна ситуація. Карантин вихідного дня тоді та зимових свят зараз спрацювали адекватно", — сказала вона.

За словами лікарки, епідеміологічну ситуацію визначатиме штам вірусу, який буде поширюватися в Україні.

"Ніхто не знає, як буде далі поширюватися, але, за даними ВООЗ, новий британський штам буде поширюватися планетарно, тобто зайде і в Україну, і тоді, можливо, доведеться вносити певні зміни та більш жорсткі втручання. Але у нас є не тільки британський, є і німецький, і бразильський, американський. Ніхто не зупиняв потоки людей по планеті, який з варіантів до нас прийде, той і буде визначати епідемічну ситуацію", — сказала вона.

Нові штами коронавірусу COVID-19

19 грудня 2020 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що в Україні вже є випадок інфікування новим штамом мутованого коронавірусу. За його словами, Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І завдяки тому, що у його пацієнта чеські медики виявили новий штам, йому вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим варіантом вірусу.

10 січня Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило про виявлення в країні нового варіанту коронавірусу.

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Автор: Андрій Василюк