Найвищий рівень вакцинації - у Києві та Київській області, де однією дозою щепили 27% та 21% населення відповідно, а повний курс вакцинації пройшли - 26% та 17%.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що в Україні 19% дорослого населення вакциновано проти COVID-19 принаймні однією дозою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, наразі принаймні однією дозою в Україні вакциновано 15,5% усього населення та 19% дорослого населення.

Експерт прогнозує, що у найближчі кілька тижнів цей показники серед дорослого населення становитиме вже 20%.

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За даними KSE, наразі найвищий рівень вакцинації спостерігається у Києві та Київській області, де однією дозою щепили 27% та 21% населення відповідно, а повний курс вакцинації пройшли - 26% та 17%.

Третю сходинку за рівнем щеплення проти COVID-19 посіла Полтавська область, де першою дозою вакцинували 20% населення, а двома - 16%.

Ганиченко розповів, що темпи вакцинації в Україні за останній тиждень зросли на 7%, середня кількість щеплень на добу наразі становить 132 тис.

За розрахунками KSE, щоб вийти на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця 2021 року, в Україні необхідно кожного дня робити по 320 тис. щеплень на добу, починаючи від сьогодні.

Водночас, керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE підкреслив, що для утримання та нарощування темпів вакцинації Україні необхідно відновити попередні темпи вакцинації першою дозою та повернутися до рівня у понад 100 тис. перших доз на добу.

"Тобто, скоро ми зможемо бачити короткострокове, сподіваємося, просідання рівня вакцинації в Україні... Наразі використано близько 11 млн доз з усіх завезених до країни вакцин і ще стільки ж залишається", - додав Ганиченко.

Зазначимо, на сьогодні в Україні за останню добу 135 тис. 223 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 54 тис. 523 людини, повністю імунізовані - 80 тис. 700.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 961 тис. 265 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 млн 884 тис. 904. Загалом проведено 10 млн 846 тис. 167 щеплень.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Антоніна Доломанжи