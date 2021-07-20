За тиждень рівень госпіталізацій в Одеській області зріс на 50%.

Одеська область демонструє загрозливу тенденцію зростання показників захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

За його словами, тижнева кількість нових випадків та госпіталізацій в Україні почала зростати - до плюс 5%.

Читайте такожВ Одесі скоротили кількість COVID-лікарень через спад госпіталізацій інфікованих

"Це зростання ще не є високим. Воно не означає, що спалах в Україні розпочався, але це вихід на плато. Найбільш загрозлива ситуація зараз спостерігається в Одеській області, де зараз фіксується початок тренду на зростання захворюваності. Решта регіонів України або продовжують "спадати" - це меншість регіонів, або коливаються на рівні свого плато та не демонструють стабільний тренд на зростання", - пояснив експерт.

Ганиченко уточнив, що за тиждень рівень госпіталізацій в Одеській області зріс на 50%.

"Це зростання поки що зі стабільним трендом - тільки вгору. Тому вже зараз необхідно реагувати на таке зростання та з’ясовувати на рівні окремих територіальних громад, що відбувається та звідки йде спалах", - наголосив він.

За словами експерта, наразі середній рівень госпіталізації в Україні становить 6,9 на 100 тис. населення, а в Одеській області він вдвічі більший - 12,6.

Вищий рівень госпіталізацій лише у Сумській області (13,2), однак ці показники стабільні вже тривалий час, тому фахівці не класифікують це як спалах.

На думку Ганиченка, показовою є ситуація у Тернопільській області, де показники госпіталізації зросли ще більше, ніж в Одеській.

"Майже вдвічі (на 88,9%) зріс рівень госпіталізації, але це не спалах. У Тернопільській області зараз найкраща ситуація по країні з рівнем захворюваності та рівнем госпіталізації, тому що госпіталізують в середньому за добу від нуля до п'яти осіб. Відповідно, якщо минулого тижня в середньому одна людина була госпіталізована на добу, а цього тижня - дві, то це вже зростання у два рази. Зараз таку ситуацію ми бачимо на Тернопільщині, але там спалаху немає", - зауважив він.

Підсумовуючи прогноз KSE щодо ситуації з COVID-19 в Україні, Ганиченко ще раз додав, що наразі процес зростання захворюваності демонструє лише Одеська область.

"Погана новина в тому, що вже більшість регіонів України перебувають на плато... Це означає, що вже більшість областей України можуть бути епіцентрами спалаху", - вважає він.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи