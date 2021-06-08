Зараз видають паперові сертифікати. У майбутньому документ матиме й електронну форму.

Міжнародний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу українці можуть отримати у свого сімейного лікаря.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Ляшка, сертифікат матиме паперову та електронну форми.

"Деякі країни, в тому числі країни ЄС прийняли рішення про введення електронних сертифікатів, і в ЄС прописані технічні вимоги до цього сертифікату. У той же час в позиції Євросоюзу є примітка, яка говорить, що крім цифрових сертифікатів, країни-члени ЄС можуть використовувати і паперову форму. Для цього має бути підписана угода між країнами про визнання цих сертифікатів у вигляді обміну нотами, який проводять дипломати", - сказав він.

Глава МОЗ зазначив, що в України зараз є можливість видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію в паперовому вигляді.

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"Всі наші медичні системи до цього готові. Тобто люди, які зробили два щеплення, можуть звернутися до сімейного лікаря, і він з медичної інформаційної системи може зробити цей документ. Він буде визнаватися в тих країнах, які визнають міжнародні сертифікати про вакцинацію", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ, який дозволить вільно переміщатися по території ЄС, тепер можна отримати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії. Інші країни ЄС вирішили запустити цифровий сертифікат тільки після тестування системи, що зчитує QR-коди з цих сертифікатів.

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Автор: Юрій Годован