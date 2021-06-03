Для досягнення показника в 70% вакцинованих дорослих до кінця поточного року в Україні потрібно робити по 225 тисяч щеплень на добу включно з вихідними. Зараз цей показник становить близько 13 тисяч щеплень на добу.

Національний план вакцинації проти COVID-19 в Україні станом на травень 2021 року недовиконаний у 14 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко повідомив під час онлайн-презентації результатів аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19.

За словами Ганиченка, в Європі стабільні темпи вакцинації – плюс 15 млн осіб на тиждень вакциновані, і вже 239 млн осіб отримали принаймні одну дозу вакцини від SARS-CoV-2.

«Україна серйозно відстає, і зараз 2,8% населення України вакциновані принаймні однією дозою вакцини. Рівень вакцинації в України в десять разів менший, ніж рівень вакцинації в середньому в Європі», - заявив аналітик.

Читайте такожЖиття в умовах пандемії погіршило самопочуття українців - опитуванняВін додав, що наразі 32% населення європейських країн вакциновані від COVID-19.

«Рівень вакцинації в Україні у травні не змінився через те, що не було вакцин, партії почали прибувати лише в другій половині травня. Сьогодні ці темпи почали збільшуватись, і ми сподіваємося, що ці темпи будуть виходити спочатку на рівень 70 тисяч осіб на добу і будуть наближатись до позначки, яку потрібно досягнути, - вакцинації 70% дорослого населення до кінця 2021 року», - наголосив він.

За словами аналітика, у Київській школі економіки очікують, що у зв’язку з новими поставками партій вакцин з червня темпи вакцинації українців прискоряться.

Ганиченко зауважив, що для досягнення показника в 70% вакцинованих дорослих до кінця поточного року в Україні потрібно робити по 225 тисяч щеплень на добу включно з вихідними. Зараз цей показник становить близько 13 тисяч щеплень на добу.

При цьому він зазначив, що на сьогодні використано 42% всіх вакцин, які поставлені в Україну.

«Національний план вакцинації станом на травень 2021 року недовиконаний у 14 разів. У ньому вказувалось, що більше 5 млн щеплень планувалось на травень, а по факту ми маємо півмільйона щеплень, зроблених в травні», - заявив аналітик, нагадавши, що цей план був оприлюднений урядом України 12 квітня 2021 року.

За його словами, головною причиною невиконання плану вакцинації у травні стало зволікання з поставками вакцин та їхня недостатня кількість.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

За даними МОЗ, від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 1 млн 076 тис. 795 українців, з них отримали дві дози – 138 тис. 090.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та вакциною Janssen, розробленою американською компанією Johnson & Johnson.

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Автор: Костянтин Гончаров